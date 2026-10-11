Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Olimpia Milano Treviso di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Dopo la brutta sconfitta patita in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv l’Olimpia torna in campo e affronta una lanciatissima Treviso. Prepartita dalle 18 con Giulia Cicchiné, Andrea Meneghin e Chicca Macchi, diretta dalle 18.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi 

TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA 

Per l’Olimpia, rientrata dalla trasferta di Belgrado, dove il Maccabi Tel Aviv ha dominato i ragazzi di coach Poeta, è di nuovo il momento di scendere in campo. A Milano arriva infatti la lanciatissima Treviso, che un po’ a sorpresa ha vinto le sue prime due partite di campionato e ora si presenta al Forum con tutta l’intenzione di mettere in difficoltà un avversario che viceversa sta faticando parecchio in questo avvio di stagione. L’appuntamento con una partita che si prospetta assai combattuta è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con prepartita a cura di Giulia Cicchiné, Andrea Meneghin e Chicca Macchi dalle 15.30, palla a due dalle 16 con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Adam Silver: "Troveremo un accordo con Eurolega"

Basket

Nonostante il primo rifiuto dell’Eurolega alla proposta di NBA, il commissioner Adam Silver si è...

Bayern-Virtus 87-94: highlights Eurolega

Eurolega

A Monaco la Virtus parte con la marcia alta, va sul +14, ma il Bayern ricuce e il primo tempo si...

Colpo in trasferta Virtus: Bayern battuto 94-87

Eurolega

A Monaco la Virtus parte con la marcia alta, va sul +14, ma il Bayern ricuce e il primo tempo si...

Maccabi-Olimpia 97-79: highlights Eurolega

Eurolega

Sul campo neutro di Belgrado l’Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi,...

Il Maccabi scappa nella ripresa, Olimpia ko 97-79

Eurolega

Sul campo neutro di Belgrado l’Olimpia va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi,...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS