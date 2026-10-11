Dopo la brutta sconfitta patita in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv l’Olimpia torna in campo e affronta una lanciatissima Treviso. Prepartita dalle 18 con Giulia Cicchiné, Andrea Meneghin e Chicca Macchi, diretta dalle 18.15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

Per l’Olimpia, rientrata dalla trasferta di Belgrado, dove il Maccabi Tel Aviv ha dominato i ragazzi di coach Poeta, è di nuovo il momento di scendere in campo. A Milano arriva infatti la lanciatissima Treviso, che un po’ a sorpresa ha vinto le sue prime due partite di campionato e ora si presenta al Forum con tutta l’intenzione di mettere in difficoltà un avversario che viceversa sta faticando parecchio in questo avvio di stagione. L’appuntamento con una partita che si prospetta assai combattuta è in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con prepartita a cura di Giulia Cicchiné, Andrea Meneghin e Chicca Macchi dalle 15.30, palla a due dalle 16 con commento a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.