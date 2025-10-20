Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky

Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le partite in onda su Sky Sport Basket
Eurolega, Eurocup e il meglio della Serie A di basket: l'offerta di pallacanestro su Sky Sport è ricchissima, rendendo il canale Sky Sport Basket sul 205 la destinazione ideale per qualsiasi appassionato. Di seguito tutti gli appuntamenti con le partite in diretta sugli schermi di Sky Sport, dalle avventure europee di Milano, Virtus Bologna, Trento e Venezia fino alle sfide dell'appassionante LBA
- LIVE lunedì 20 ottobre alle 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin
- LIVE mercoledì 22 ottobre alle 18 su Sky Sport Basket con commento di Calogero Destro
- LIVE mercoledì 22 ottobre alle 20 su Sky Sport Basket con commento di Andrea Solaini
- LIVE giovedì 23 ottobre alle 20.30 su Sky Sport con commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin
- LIVE giovedì 23 ottobre alle 20.30 su Sky Sport con commento di Andrea Solaini
- LIVE venerdì 24 ottobre alle 19.30 su Sky Sport con commento di Davide Fumagalli
- LIVE venerdì 24 ottobre alle 20.30 su Sky Sport Basket con commento di Geri De Rosa e Matteo Soragna
- LIVE sabato 25 ottobre alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con commento di Andrea Solaini e Laura Macchi
- LIVE domenica 26 ottobre alle 16 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
- LIVE martedì 28 ottobre alle 19 su Sky Sport
- LIVE martedì 28 ottobre alle 20.30 su Sky Sport
- LIVE giovedì 30 ottobre alle 20.30 su Sky Sport
- LIVE giovedì 30 ottobre alle 20.30 su Sky Sport
- LIVE sabato 1 novembre alle 18.15 su Sky Sport Basket
- LIVE domenica 2 novembre alle 16 su Sky Sport Basket
- LIVE mercoledì 5 novembre alle 18.30 su Sky Sport Basket
- LIVE giovedì 6 novembre alle 20.30 su Sky Sport Basket
- LIVE venerdì 7 novembre alle 18.30 su Sky Sport Basket
- LIVE venerdì 7 novembre alle 20.45 su Sky Sport Basket
- LIVE domenica 9 novembre alle 12 su Sky Sport Basket
- LIVE domenica 9 novembre alle 16 su Sky Sport Basket
- LIVE martedì 11 novembre alle 20.30 su Sky Sport Basket
- LIVE mercoledì 12 novembre alle 20.30 su Sky Sport Basket
- LIVE venerdì 14 novembre alle 20.30 su Sky Sport
- LIVE venerdì 14 novembre alle 20.30 su Sky Sport
- LIVE domenica 16 novembre alle 18 su Sky Sport Basket
- LIVE lunedì 17 novembre alle 20 su Sky Sport Basket
- LIVE giovedì 20 novembre alle 20.30 su Sky Sport Basket
- LIVE venerdì 21 novembre alle 20.30 su Sky Sport Basket
- LIVE sabato 22 novembre alle 18.15 su Sky Sport Basket
- LIVE domenica 23 novembre alle 16 su Sky Sport Basket