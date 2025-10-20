Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le partite in onda su Sky Sport Basket

Basket fotogallery
31 foto

Eurolega, Eurocup e il meglio della Serie A di basket: l'offerta di pallacanestro su Sky Sport è ricchissima, rendendo il canale Sky Sport Basket sul 205 la destinazione ideale per qualsiasi appassionato. Di seguito tutti gli appuntamenti con le partite in diretta sugli schermi di Sky Sport, dalle avventure europee di Milano, Virtus Bologna, Trento e Venezia fino alle sfide dell'appassionante LBA

E NON MANCA L'NBA: TUTTE LE PARTITE SU SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky

Basket

Eurolega, Eurocup e il meglio della Serie A di basket: l'offerta di pallacanestro su Sky Sport è...

31 foto

Serie A basket, la classifica

Serie A

La stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A torna a essere protagonista su Sky Sport Basket, la...

16 foto

Eurolega, Chimezie Metu prevede la sua Final Four

Basket

Il giocatore nigeriano del Barcellona, fuori gioco a causa dell'infortunio al tendine d'Achille...

12 foto

Vezenkov miglior giocatore del 5° turno: gli MVP

Eurolega

Sasha Vezenkov dell'Olympiacos è stato nominato come MVP del quinto turno dell'Eurolega, bissando...

5 foto

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Basket

Milano e Bologna rappresentano ancora una volta l’Italia in Eurolega, la competizione cestistica...

20 foto

Video in evidenza

    Basket: Ultime Notizie

    Milano si rinforza: arriva Sestina da Valencia

    Basket

    La Pallacanestro Olimpia Milano ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Nate Sestina, ala...

    Assalto a pullman: autista morto. Le reazioni LIVE

    live Basket

    Tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre: morto...

    Virtus Bologna-Cremona alle 20 su Sky Sport Uno

    Basket

    Dopo il successo a Udine e la doppia vittoria in Eurolega, la Virtus Bologna vuole continuare il...