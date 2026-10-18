Trento-Varese alle 16 su Sky

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Trento-Varese di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Trento e Varese sono al momento appaiate in classifica con lo stesso record, due vittorie e una sconfitta, ma entrambe coltivano ambizioni importanti per questa stagione e lo scontro diretto potrebbe lanciare una delle due verso le posizioni di vertice. Diretta dalle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin 

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Due squadre da cui passa una buona fetta della storia, recente così come lontana nel tempo, del basket italiano, due squadre che hanno tutta l’intenzione di stupire e di dire la loro in un campionato che pare più che mai aperto. Trento e Varese, impegnate anche in Europa rispettivamente in Eurocup e Champions League, hanno attualmente lo stesso record, due vittorie e una sconfitta, e un successo nello scontro diretto in programma oggi potrebbe lanciare la vincitrice verso le zone alte della classifica. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

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