Basket, Trento-Maxima Roma 62-88: highlights

Dopo tre quarti di equilibrio e basso punteggio, la Maxima Roma cambia marcia nel quarto periodo e spacca in due la partita grazie a un parziale finale di 38-19. Grandi prestazioni da parte di Aaron Holiday (28 punti) e Mirza Alibegovic (18), mentre Trento crolla alla distanza complice una partita da 8/38 dall'arco. Quarto successo in fila per la Maxima che risale la classifica