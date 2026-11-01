Basket, Trento-Maxima Roma 62-88: highlights

Dopo tre quarti di equilibrio e basso punteggio, la Maxima Roma cambia marcia nel quarto periodo e spacca in due la partita grazie a un parziale finale di 38-19. Grandi prestazioni da parte di Aaron Holiday (28 punti) e Mirza Alibegovic (18), mentre Trento crolla alla distanza complice una partita da 8/38 dall'arco. Quarto successo in fila per la Maxima che risale la classifica
Dolomiti Energia Trentino-Maxima Roma 62-88 (10-13, 16-15, 17-22, 19-38)
- Dolomiti Energia Trentino: Olivari 12, Mawugbe 8, Niang 7, Charles Brown 6, Bigelow 15, Bayehe 5, Medina Bouza 3, Forray 2, Bertini 1, Darius Brown 3, Cattapan 0, Triggiani 0
- Miglior rimbalzista: Mawugbe 7
- Miglior assistman: Darius Brown 5
- Maxima Roma: Holiday 28, Moon 1, Bilan 6, Veronesi 9, Brown 6, Alibegovic 18, Tyson 5, Wheatle 9, Bonacini 0, Carnevale 0, Camara 6, Lemar 0
- Miglior rimbalzista: Moon e Veronesi 6
- Miglior assistman: Holiday 6