Le prime tre partite della 1^ giornata della regular season hanno visto le vittorie di Treviso, Venezia e Trento, che scalano subito verso la vetta della classifica, mentre BC Roma, Cantù e Reggio Emilia iniziano con una sconfitta. Domani le altre cinque sfide in programma, con Trieste-Milano (ore 16) e Maxima Roma-Napoli (ore 18.15) in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

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