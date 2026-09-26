Classifica Lega Basket Serie A 2026-27: Venezia, Treviso e Trento subito in testa
Le prime tre partite della 1^ giornata della regular season hanno visto le vittorie di Treviso, Venezia e Trento, che scalano subito verso la vetta della classifica, mentre BC Roma, Cantù e Reggio Emilia iniziano con una sconfitta. Domani le altre cinque sfide in programma, con Trieste-Milano (ore 16) e Maxima Roma-Napoli (ore 18.15) in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- punti 2
- Record: 1-0
- punti 2
- Record: 1-0
- punti 2
- Record: 1-0
- punti
- Record:
- punti
- Record:
- punti
- Record:
- punti
- Record:
- punti
- Record:
- punti
- Record:
- punti
- Record:
- punti
- Record:
- punti
- Record:
- punti
- Record:
- REGGIO EMILIA
- punti 0
- Record: 0-1
- punti 0
- Record: 0-1
- punti 0
- Record: 0-1