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Serie A Basket, Trieste infligge alla Virtus Bologna il primo ko 93-100: gli highlights

Serie A

La Pallacanestro Trieste infligge alla Virtus Bologna il primo ko in campionato dopo cinque vittorie consecutive per cominciare la stagione. Galloway, McDermott e Jones chiudono tutti sopra quota 20, ma è la tripla di Colbey Ross a chiudere definitivamente i conti. Ai padroni di casa non bastano i 16 di Derrick Alston Jr

Virtus Costa Bologna-Pallacanestro Trieste 93-100 (24-25, 31-21, 17-31, 21-23)

  • Virtus Costa Bologna: Alston 16, Edwards 15, Ferrari 13, Carr 12, Moore 10, Kokila 8, Bello 7, Casarin 4, Hackett 4, Diouf 4, Baiocchi 0, Milazzo 0
  • Miglior rimbalzista: Kokila 8
  • Miglior assistman: Carr 5
  • Pallacanestro Trieste: Galloway 24, McDermott 23, Jones 21, Ross 18, Candussi 6, Brajkovic 4, Deangeli 2, Ruzzier 2, Canka 0, Martucci 0, Paiano 0
  • Miglior rimbalzista: Jones 9
  • Miglior assistman: Ross 6

Approfondimento

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