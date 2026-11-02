La Pallacanestro Trieste infligge alla Virtus Bologna il primo ko in campionato dopo cinque vittorie consecutive per cominciare la stagione. Galloway, McDermott e Jones chiudono tutti sopra quota 20, ma è la tripla di Colbey Ross a chiudere definitivamente i conti. Ai padroni di casa non bastano i 16 di Derrick Alston Jr
Virtus Costa Bologna-Pallacanestro Trieste 93-100 (24-25, 31-21, 17-31, 21-23)
- Virtus Costa Bologna: Alston 16, Edwards 15, Ferrari 13, Carr 12, Moore 10, Kokila 8, Bello 7, Casarin 4, Hackett 4, Diouf 4, Baiocchi 0, Milazzo 0
- Miglior rimbalzista: Kokila 8
- Miglior assistman: Carr 5
- Pallacanestro Trieste: Galloway 24, McDermott 23, Jones 21, Ross 18, Candussi 6, Brajkovic 4, Deangeli 2, Ruzzier 2, Canka 0, Martucci 0, Paiano 0
- Miglior rimbalzista: Jones 9
- Miglior assistman: Ross 6