Banchi ha firmato: è il nuovo allenatore dell'Olimpia, si attende solo l'ufficialità

La notizia era già nell'aria da ieri e in serata, dopo aver risolto il nodo del doppio ruolo di allenatore di club e commissario tecnico della nazionale, Luca Banchi ha firmato con l'Olimpia. Il coach torna quindi sulla panchina milanese dopo i due anni alla guida della squadra tra il 2013 e il 2015, prendendo il posto di Peppe Poeta, esonerato due giorni fa. Ora si attende solo l'ufficialità del nuovo incarico da parte della società

Dopo l'esonero di coach Peppe Poeta, l'Olimpia Milano ha affidato la guida della squadra Luca Banchi. La firma è arrivata ieri in serata e Banchi è il nuovo allenatore della squadra campione d'Italia in carica, che tornerà ad allenare a oltre un decennio di distanza dalla prima volta, quando nel biennio 2013-2015 vinse il 26° Scudetto al primo anno e venne esonerato al termine del secondo. Banchi, 61 anni, il cui contratto con Milano dovrebbe avere durata biennale, manterrà comunque anche il ruolo di ct della nazionale italiana, con la quale dovrà coordinare i prossimi impegni visto che a fine novembre sarà alla guida degli azzurri nella finestra di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Turchia a Roma il 26 novembre e a Belgrado contro la Serbia il 29 novembre (entrambe le sfide in diretta su Sky Sport e NOW). Oggi l'Olimpia sarà guidata da coach Marco Ramondino, assistente nello staff di Poeta, per la gara casalinga in programma alle 17 contro Trento, ma già da domani Banchi dovrebbe dirigere il primo allenamento in vista degli impegni in Eurolega (12 novembre contro lo Zalgiris) e in campionato (15 novembre a Udine). Ora al suo ritorno sulla panchina dell'Olimpia manca quindi solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare nell'arco delle prossime ore.