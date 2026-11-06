L'Olimpia Milano ha annunciato l'esonero dell'allenatore Peppe Poeta con un comunicato sui suoi canali ufficiali. Il coach lascia dopo i due titoli conquistati lo scorso anno alla guida della squadra e la Supercoppa Italiana vinta a settembre, pagando un inizio di Eurolega da una vittoria e nove sconfitte. Squadra affidata ad interim all'assistente Marco Ramondino, per il futuro si parla di Luca Banchi

Peppe Poeta non è più l'allenatore dell'Olimpia Milano. Con un comunicato pubblicato sui social, il club campione d'Italia ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore che nell'ultimo anno ha guidato la squadra alla Coppa Italia, allo Scudetto e alla Supercoppa dello scorso settembre. "L’Olimpia e la sua proprietà desiderano ringraziare Peppe per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha svolto il proprio lavoro prima da assistente e poi da capo allenatore. A Peppe vanno i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale" si legge nel comunicato. La squadra verrà affidata ad interim all'assistente Marco Ramondino, che la guiderà nella partita di domenica alle 17 contro Trento.

Ipotesi ritorno Banchi per la panchina Il nome che circola maggiormente per la panchina di Milano è quello di Luca Banchi, attuale ct della nazionale italiana. Per il coach toscano sarebbe un ritorno all'Olimpia dopo averla già guidata nel biennio 2013-2015, vincendo il 26° Scudetto al primo anno e venendo esonerato al termine del secondo. Più recentemente ha guidato la Virtus Bologna tra il settembre del 2023 e il 5 dicembre del 2024, dimettendosi dopo aver raggiunto l'ultimo posto in Eurolega.