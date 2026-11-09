Torna al successo la Virtus Bologna, che dopo quattro ko consecutivi tra campionato e Eurolega ritrova la vittoria battendo la Tezenis Verona. Gli ospiti rimangono a contatto per tre quarti, poi in apertura di quarto periodo i padroni di casa piazzano l'allungo che li porta a vincere e a risalire in vetta alla classifica agguantando Napoli
Virtus Costa Bologna-Tezenis Verona 95-81 (21-22, 21-14, 26-27, 27-18)
- Virtus Costa Bologna: Frazier 17, Carr 13, Casarin 9, Moore 20, Edwards 0, Baiocchi 0, Berlingeri 0, Hackett 8, Ferrari 8, Diarra 8, Klintman 6, Diouf 6
- Miglior rimbalzista: Diouf 9
- Miglior assistman: Carr, Ferrari 4
- Tezenis Verona: Oliveri 0, Samuels 20, Poser 4, Zumerle 0, Tobey 9, Loro 13, Andrews 9, Ambrosin 7, Zampini 10, Melendez 7, Barbitch 2
- Miglior rimbalzista: Loro, Melendez 8
- Miglior assistman: Andrews 7