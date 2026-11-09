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Banchi, nuovo coach dell'Olimpia Milano: "Vogliamo meritarci sostegno dei tifosi". VIDEO

olimpia milano

Luca Banchi si è presentato ai giornalisti dopo il ritorno all'Olimpia Milano, dove è stato chiamato a sostituire Peppe Poeta: "E' una grande emozione tornare, sentivo l'esigenza di allenare un club. Vogliamo meritarci il sostegno dei tifosi", ha detto il coach azzurro al microfono di Sky Sport. Debutto in panchina previsto per giovedì 12 contro lo Zalgiris in Eurolega (diretta Sky e NOW). Guarda i VIDEO con l'intervista

BANCHI NUOVO ALLENATORE DELL'OLIMPIA MILANO

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