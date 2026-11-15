Treviso è la grande sorpresa di questo inizio di campionato, Scafati invece da neopromossa lotta come da previsioni per la salvezza. L’appuntamento per una partita che non ha affatto un esito scontato è in diretta dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
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Treviso vuole provare a continuare a sorprendere dopo un avvio di regular season che l’ha vista vincere cinque delle sette partite giocate, Scafati è a caccia di punti per smuovere un po’ la classifica e uscire dalla zona retrocessione. Due squadre dal rendimento fin qui quasi opposto si scontrano oggi per una partita che promette di non essere affatto scontata. L’appuntamento è per le 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi.