Treviso è la grande sorpresa di questo inizio di campionato, Scafati invece da neopromossa lotta come da previsioni per la salvezza. L’appuntamento per una partita che non ha affatto un esito scontato è in diretta dalle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

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