Dopo l’esordio in Eurolega con la sconfitta casalinga subita dallo Zalgirisi, Luca Banchi fa il suo nuovo esordio sulla panchina dell’Olimpia anche in campionato. Ad attendere Milano c’è però una trasferta tutt’altro che facile sul campo di Udine. Diretta dalle 18.15 su Sky Sport Uni, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Andrea Meneghin e Gaia Accoto inviata sul campo

La prima per Luca Banchi, al suo ritorno sulla panchina milanese dopo oltre dieci anni, non è stata felice, perché in Eurolega è stato lo Zalgiris ad uscire dal Forum con una vittoria. Il CT di Italbakset proverà quindi a debuttare con una vittoria almeno in campionato, anche se l’Olimpia è attesa da una trasferta tutt’altro che facile. Udine, infatti, è ormai una realtà consolidata in LBA e al momento può vantare solo una vittoria in meno rispetto ai campioni d’Italia in carica. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 18.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.