Le ventiquattro squadre partecipanti a Eurobasket erano state divise in quattro gruppi da sei squadre con sedi a Riga, Tampere, Limassol e Katowice. Le prime quattro squadre classificate in ogni gruppo si sono qualificate per la fase a eliminazione, tutta da giocare a Riga, che prenderà il via con gli ottavi di finale nel prossimo weekend tra il 6 e il 7 settembre e si concluderà domenica 14 settembre con la finale per il terzo posto e quindi la finalissima