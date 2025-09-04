Esplora tutte le offerte Sky
Europei di basket, tabellone e calendario partite dagli ottavi alla finale: date e orari

Basket

Introduzione

La prima fase di Eurobasket si è conclusa e delle ventiquattro squadre in lizza all’inizio del torneo ne sono rimaste sedici, che nei prossimi dieci giorni si giocheranno le loro chance di vittoria. L'Italia di coach Pozzecco affronterà la Slovenia domenica 7 settembre alle 17.30, sfida da seguire in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW. Ecco il calendario completo delle sfide in programma, partendo dagli ottavi di finale fino alla finalissima in programma domenica 14 settembre. 

 

 COME SEGUIRE EUROBASKET SU SKY E NOW

Quello che devi sapere

FASE A GRUPPI: COME È ANDATA

Le ventiquattro squadre partecipanti a Eurobasket erano state divise in quattro gruppi da sei squadre con sedi a Riga, Tampere, Limassol e Katowice. Le prime quattro squadre classificate in ogni gruppo si sono qualificate per la fase a eliminazione, tutta da giocare a Riga, che prenderà il via con gli ottavi di finale nel prossimo weekend tra il 6 e il 7 settembre e si concluderà domenica 14 settembre con la finale per il terzo posto e quindi la finalissima

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO A

  1. Turchia 10*
  2. Serbia 9*
  3. Lettonia 8*
  4. Portogallo 7*
  5. Estonia 6
  6. Repubblica Ceca 4

*Qualificata agli ottavi di finale

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO B

  1. Germania 10*
  2. Lituania 9*
  3. Finlandia 8*
  4. Svezia 6*
  5. Montenegro 6
  6. Gran Bretagna 6

*Qualificata agli ottavi di finale

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO C

  1. Grecia 9*
  2. Italia 9*
  3. Bosnia 8*
  4. Georgia 7*
  5. Spagna 7
  6. Cipro 5

*Qualificata agli ottavi di finale

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO D

  1. Francia 9*
  2. Polonia 8*
  3. Slovenia 8*
  4. Israele 8*
  5. Belgio 7
  6. Islanda 5

*Qualificata agli ottavi di finale

GLI ACCOPPIAMENTI AGLI OTTAVI

Si parte sabato 6 settembre e si continua domenica 7 settembre per le otto sfide che decideranno le otto squadre pronte a proseguire nel torneo

TURCHIA-SVEZIA

Sabato 6 settembre alle 11.00

GERMANIA-PORTOGALLO

Sabato 6 settembre alle 14.15

LITUANIA-LETTONIA

Sabato 6 settembre alle 17.30

LITUANIA-LETTONIA

SERBIA-FINLANDIA

Sabato 6 settembre alle 20.45

POLONIA-BOSNIA

Domenica 7 settembre alle 11.00

FRANCIA-GEORGIA

Domenica 7 settembre alle 14.15

ITALIA-SLOVENIA

Domenica 7 settembre alle 17.30

GRECIA-ISRAELE

Domenica 7 settembre alle 20.45

I QUARTI DI FINALE

quarti di finale che decideranno le quattro semifinaliste sono invece in programma tra martedì 9 settembre e mercoledì 10 settembre

VINCENTE DI LITUANIA-LETTONIA VS. VINCENTE DI GRECIA-ISRAELE

Martedì 9 settembre ore 16.00 (da confermare)

VINCENTE DI TURCHIA-SVEZIA VS. VINCENTE DI POLONIA-BOSNIA

Martedì 9 settembre ore 20.00 (da confermare)

VINCENTE DI GERMANIA-PORTOGALLO VS. VINCENTE DI ITALIA-SLOVENIA

Mercoledì 10 settembre ore 16.00 (da confermare)

VINCENTE DI SERBIA-FINLANDIA VS. VINCENTE FRANCIA-GEORGIA

Mercoledì 10 settembre ore 20.00 (da confermare)

LE SEMIFINALI

Arrivati qui, il traguardo della vittoria (o almeno di una medaglia) è in vista: le due semifinali si giocheranno venerdì 12 settembre

PRIMA SEMIFINALE

Venerdì 12 settembre alle 16.00

SECONDA SEMIFINALE

Venerdì 12 settembre alle 20.00

LA FINALE PER IL TERZO POSTO E LA FINALISSIMA

L’atto conclusivo di Eurobasket si terrà domenica 14 settembre con la finale per il terzo e quarto posto e quindi la finalissima

FINALE TERZO E QUARTO POSTO

Domenica 14 settembre alle 16.00

LA FINALISSIMA

Domenica 14 settembre alle 20.00

