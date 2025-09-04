Introduzione
La prima fase di Eurobasket si è conclusa e delle ventiquattro squadre in lizza all’inizio del torneo ne sono rimaste sedici, che nei prossimi dieci giorni si giocheranno le loro chance di vittoria. L'Italia di coach Pozzecco affronterà la Slovenia domenica 7 settembre alle 17.30, sfida da seguire in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW. Ecco il calendario completo delle sfide in programma, partendo dagli ottavi di finale fino alla finalissima in programma domenica 14 settembre.
Quello che devi sapere
FASE A GRUPPI: COME È ANDATA
Le ventiquattro squadre partecipanti a Eurobasket erano state divise in quattro gruppi da sei squadre con sedi a Riga, Tampere, Limassol e Katowice. Le prime quattro squadre classificate in ogni gruppo si sono qualificate per la fase a eliminazione, tutta da giocare a Riga, che prenderà il via con gli ottavi di finale nel prossimo weekend tra il 6 e il 7 settembre e si concluderà domenica 14 settembre con la finale per il terzo posto e quindi la finalissima
LA CLASSIFICA DEL GRUPPO A
- Turchia 10*
- Serbia 9*
- Lettonia 8*
- Portogallo 7*
- Estonia 6
- Repubblica Ceca 4
*Qualificata agli ottavi di finale
LA CLASSIFICA DEL GRUPPO B
- Germania 10*
- Lituania 9*
- Finlandia 8*
- Svezia 6*
- Montenegro 6
- Gran Bretagna 6
*Qualificata agli ottavi di finale
LA CLASSIFICA DEL GRUPPO C
- Grecia 9*
- Italia 9*
- Bosnia 8*
- Georgia 7*
- Spagna 7
- Cipro 5
*Qualificata agli ottavi di finale
LA CLASSIFICA DEL GRUPPO D
- Francia 9*
- Polonia 8*
- Slovenia 8*
- Israele 8*
- Belgio 7
- Islanda 5
*Qualificata agli ottavi di finale
GLI ACCOPPIAMENTI AGLI OTTAVI
Si parte sabato 6 settembre e si continua domenica 7 settembre per le otto sfide che decideranno le otto squadre pronte a proseguire nel torneo
TURCHIA-SVEZIA
Sabato 6 settembre alle 11.00
GERMANIA-PORTOGALLO
Sabato 6 settembre alle 14.15
LITUANIA-LETTONIA
Sabato 6 settembre alle 17.30
SERBIA-FINLANDIA
Sabato 6 settembre alle 20.45
POLONIA-BOSNIA
Domenica 7 settembre alle 11.00
FRANCIA-GEORGIA
Domenica 7 settembre alle 14.15
ITALIA-SLOVENIA
Domenica 7 settembre alle 17.30
GRECIA-ISRAELE
Domenica 7 settembre alle 20.45
I QUARTI DI FINALE
I quarti di finale che decideranno le quattro semifinaliste sono invece in programma tra martedì 9 settembre e mercoledì 10 settembre
VINCENTE DI LITUANIA-LETTONIA VS. VINCENTE DI GRECIA-ISRAELE
Martedì 9 settembre ore 16.00 (da confermare)
VINCENTE DI TURCHIA-SVEZIA VS. VINCENTE DI POLONIA-BOSNIA
Martedì 9 settembre ore 20.00 (da confermare)
VINCENTE DI GERMANIA-PORTOGALLO VS. VINCENTE DI ITALIA-SLOVENIA
Mercoledì 10 settembre ore 16.00 (da confermare)
VINCENTE DI SERBIA-FINLANDIA VS. VINCENTE FRANCIA-GEORGIA
Mercoledì 10 settembre ore 20.00 (da confermare)
LE SEMIFINALI
Arrivati qui, il traguardo della vittoria (o almeno di una medaglia) è in vista: le due semifinali si giocheranno venerdì 12 settembre
PRIMA SEMIFINALE
Venerdì 12 settembre alle 16.00
SECONDA SEMIFINALE
Venerdì 12 settembre alle 20.00
LA FINALE PER IL TERZO POSTO E LA FINALISSIMA
L’atto conclusivo di Eurobasket si terrà domenica 14 settembre con la finale per il terzo e quarto posto e quindi la finalissima
FINALE TERZO E QUARTO POSTO
Domenica 14 settembre alle 16.00
LA FINALISSIMA
Domenica 14 settembre alle 20.00