Al via domani gli Europei femminili di basket 2025. Ai microfoni di Sky ha parlato coach Andrea Capobianco che, per prima cosa, ha mandato un saluto a Polonara, ricoverato per una forma di leucemia: "Conosco la sua capacità di reagire, lo rivedremo presto". Sulla competizione delle Azzurre: "Abbiamo fatto un bel cammino e le ragazze sono cresciute. C'è una grande voglia di giocare di squadra, questo sarà il nostro punto di forza". L'Italia sfiderà la Serbia mercoledì 18 alle 21 (live su Sky Sport Uno , Sky Sport Arena e in streaming su NOW : "La Serbia è sempre la Serbia e, nonostante gli infortuni, punta alla vittoria"

Il commissario tecnico Andrea Capobianco ha scelto le 12 azzurre che scenderanno in campo in occasione dei Campionati Europei femminili di pallacanestro, al via da questo mercoledì 18 fino a domenica 29 giugno tra Pireo (Grecia), Bologna (Italia), Brno (Repubblica Ceca) ed Amburgo (Germania). Nella lista ufficiale definitiva figurano i nomi di Jasmine Keys, Francesca Pasa, Costanza Verona, Cecilia Zandalasini, Francesca Pan, Lorela Cubaj, Sara Madera, Mariella Santucci, Martina Fassina, Olbis Futo Andrè, Laura Spreafico e Stefania Trimboli.

Il calendario dell'Italia

La nostra Nazionale, che ha preparato il prestigioso evento allenandosi presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' del Coni a Roma, prenderà parte al Gruppo B, che si giocherà sul parquet del PalaDozza di Bologna ed in cui affronterà la Serbia (mercoledì 18 giugno alle ore 21.00), la Slovenia (giovedì 19 giugno alle ore 21.00) ed infine la Lituania (sabato 21 giugno alle ore 21.00). Il percorso di avvicinamento dell’Italia agli Europei si era chiuso con quattro successi (Grecia, per due volte Repubblica Ceca e Montenegro) e tre sconfitte (Spagna e due volte Belgio).

Il format della competizione

“Siamo un gruppo molto giovane e affiatato. Andiamo tutte molto d’accordo e penso che questo aiuti molto in campo. Sicuramente soltanto pensare di giocare gli Europei in casa mi fa venire i brividi. Bologna poi è la ‘città del basket’ e per questo mi aspetto un'energia pazzesca dal palazzetto. Il tifo del pubblico di casa sarà il nostro sesto uomo e quindi sarà speciale per tutte noi. Cercheremo di dare il meglio e di sognare i Mondiali del 2026", le dichiarazioni della guardia Francesca Pan. La competizione, infatti, assume un'importanza particolare anche in ottica pre-Mondiale. Sono otto i posti riservati all’Europa ma due sono stati già assegnati a Repubblica Ceca e Ungheria, vincitrici l’estate scorsa dei due tornei Pre-Qualifying Tournament. I posti rimanenti sono dunque cinque, vista la già sicura partecipazione di Germania (Paese ospitante), Repubblica Ceca e Ungheria. Ovviamente l'ingresso di ognuna di queste tre squadre tra le prime sei lascerebbe automaticamente liberi altri slot. Il torneo, come anticipato, per la prima volta nella storia si disputerà in quattro Paesi differenti, con la fase finale pianificata per intero al Pireo. I quarti di finale si svolgeranno tra il 24 e il 25 giugno, le semifinali venerdì 27 mentre le finali domenica 29. Ad accedere ai quarti di finale saranno le prime due classificate di ciascun raggruppamento.

Petrucci: "Calore dei tifosi ci farà raggiungere gli obiettivi"

A presentare il torneo continentale il presidente della Fip Giovanni Petrucci: "Torniamo a organizzare un girone dell'Europeo Femminile a 18 anni dall'edizione ospitata dall'Abruzzo e in assoluto sarà l'ottava volta per l'Italia: nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c'è la Francia con 5 edizioni. Due anni fa abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Fiba, è stato un lungo viaggio ma ora siamo pronti e siamo certi che Bologna ospiterà al meglio le squadre e tutti coloro che seguiranno le partite al PalaDozza. Ringrazio tutte le istituzioni che ci hanno supportato nella costruzione dell'evento e MasterGroup Sport che, come tre anni fa per l'Europeo Maschile organizzato a Milano, ci è stata accanto. Speriamo di ottenere un buon risultato, questa Nazionale è sempre andata vicina a raggiungere i propri obiettivi, quest'anno contiamo sul calore dei nostri tifosi per fare l'ultimo passo".

Appuntamento su Sky Sport e in streaming su NOW

Tutto pronto quindi: sul parquet del PalaDozza le Azzurre di coach Andrea Capobianco sfideranno Serbia, Slovenia e Lituania nel girone B. Il debutto è in programma il 18 giugno contro la Serbia; il 19 l'Italia incontra la Slovenia e il 21, ultimo impegno della prima fase, la Lituania. Tutte le gare delle Azzurre si giocano alle ore 21.00 e sono trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW.