Il dominio blaugrana nella Scarpa d'Oro dura dal 2016, anno in cui a trionfare è stato un altro giocatore del Barcellona, Luis Suarez. 40 i gol dell'uruguaiano in quella stagione, 4 in più dei 36 messi a segno da Higuain (Napoli) e 5 in più rispetto a Cristiano Ronaldo (Real Madrid)