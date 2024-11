Ufficiali le shortlist da cui uscirà l'undici ideale della Serie A maschile e femminile nella scorsa stagione: ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un'ipotetica squadra dell'anno. A completare il quadro, che fa riferimento sempre alla stagione 2023/24, verrà assegnato il premio per il miglior allenatore, arbitro, società e giovane di Serie B. Lunedì 2 dicembre la cerimonia in diretta su Sky Sport

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT