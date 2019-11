Sembra quasi che esistano due Cristiano Ronaldo differenti, in questo momento: uno è quello che con la maglia della Juventus non riesce a incidere ed esce prima di fine partita per due volte di fila, l’altro è quello che trascina il Portogallo a suon di gol e viene sostituito per concedergli la standing ovation. Ecco le “loro” statistiche a confronto