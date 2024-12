Le probabili formazioni di Roma-Braga

Per la sfida di Europa League contro il Braga Ranieri con Hermoso in difesa insieme a Mancini e Ndicka. Konè-Paredes coppia dei centrocampo, mentre Pisilli e Saelemaekers agiranno alle spalle di Dovbyk. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW giovedì 12 dicembre: diretta alle ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT