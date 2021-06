Copa America, il calendario delle partite

Ventotto partite in programma dal 13 giugno fino alla notte tra il 10 e l'11 luglio quando è in programma la finale al Maracana di Rio De Janeiro. Questa è la Copa America 2021 che si disputerà in Brasile (tutto su Sky e in Streaming su NOW)

Non solo Euro 2020, è anche l'estate della Copa America (che sarà tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW). La rassegna sudamericana, inizialmente in programma lo scorso anno, andrà in scena da domenica 13 giugno fino alla notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio, quando è prevista la finale al Maracana di Rio de Janeiro. Una Copa America che ha cambiato fisionomia in corsa: Colombia e Argentina, Paesi che avrebbero dovuto ospitare la manifestazione, hanno rinunciato all'organizzazione. I match, quindi, si disputeranno tutti in Brasile dove si è giocata l'edizione 2019, vinta proprio dai verdeoro contro il Perù. In tutto 28 partite in programma, venti della fase a gironi e otto della fase a eliminazione diretta.