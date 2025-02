Mourinho, causa al Galatasaray per danni morali

Dopo i fatti di Galatasaray-Fenerbahce e la stangata per José Mourinho (squalificato per 4 giornate per le espressioni offensive rivolte ai giocatori avversari che erano in panchina e per le critiche nei confronti del quarto uomo) la questione va avanti. Oggi, infatti, è arrivato il comunicato del Fenerbahce in cui si dichiara che Mou fa causa al Galatasaray per danni morali. "Attraverso i propri avvocati, il Fenerbahçe annuncia al pubblico che il nostro allenatore, José Mourinho, ha intentato una causa per danni morali contro il Galatasaray Spor Kulübü per un importo di 1 milione 907 mila lire turche (al cambio circa 50.000 euro), a seguito di un attacco ai suoi diritti personali".

