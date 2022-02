9/25 Instagram @vascorossi

"Vita spericolata" è anche la canzone che, per Vasco, si adatta di più al suo amico Valentino Rossi. "Perché è intesa proprio in quel senso: voglio una vita al limite, però stando in piedi. Lo dico sempre riprendendo una frase di De Gregori nella sua 'Bufalo Bill': Vale è uno che non corre tanto per vincere, ma per essere il migliore. È un tale fenomeno che non so neanche più come descriverlo, gli voglio molto bene, è un ragazzo eccezionale. E sono contento che ascolti la mia musica: non può cambiare il mondo, ma può cambiare l'umore di una giornata".