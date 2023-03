Il CIES, Centro Internazionale di Studi Sportivi, ha stilato la classifica delle Nazionali maggiori più giovani e più anziane per età media dell'ultimo anno. L'Italia si piazza al 34° posto nel mondo e a ridosso della Top 10 in Europa: il 50% dei dei più utilizzati da Mancini ha un'età compresa fra i 22 e i 25 anni. E le altre? Non mancano le sorprese...