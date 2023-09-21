Kily González allenerà Messi: è il nuovo allenatore dell'Inter Miami. Vieira è il nuovo ct del Senegal. La Scozia riparte dall'ex Monaco Sebastien Pocognoli. L'allenatore belga, che era svincolato, sarà il ct scozzese per i prossimi due anni. Ma sono ancora molti gli allenatori senza una squadra, da Conte e Guardiola fino a Howe e Slot. Qui i principali allenatori liberi sul mercato

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