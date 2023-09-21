Gli allenatori svincolati liberi sul mercato: Kily González ufficiale all'Inter Miami
Kily González allenerà Messi: è il nuovo allenatore dell'Inter Miami. Vieira è il nuovo ct del Senegal. La Scozia riparte dall'ex Monaco Sebastien Pocognoli. L'allenatore belga, che era svincolato, sarà il ct scozzese per i prossimi due anni. Ma sono ancora molti gli allenatori senza una squadra, da Conte e Guardiola fino a Howe e Slot. Qui i principali allenatori liberi sul mercato
- Cambio in panchina per la squadra di Messi: l'Inter Miami CF ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Cristian Alberto "Kily" González, che diventerà il nuovo allenatore del club
- Ultima squadra allenata: Platense (da giugno 2025 a ottobre 2025)
- La Federcalcio del Senegal ha annunciato la nomina di Patrick Vieira come nuovo commissario tecnico
- Nel comunicato si legge: "Il signor Patrick Vieira è il nuovo allenatore della nazionale A del Senegal. La data della presentazione ufficiale e le prossime fasi saranno oggetto di una comunicazione successiva. Benvenuto in Senegal, Coach”
- Ultima squadra allenata: Genoa (da novembre 2024 a novembre 2025)
- Dopo l'addio di Steve Clarke, la Scozia has annunciato Sebastian Pocognoli come nuovo commissario tecnico
- L'allenatore belga era svincolato dopo la fine della sua esperienza al Monaco e ora guiderà la nazionale scozzese per i prossimi due anni
- Contratto fino al 2028
- Ultima squadra allenata: Napoli (dal giugno 2024 al giugno 2026)
- Ultima squadra allenata: Manchester City (agosto 2016-maggio 2026)
- Ultima squadra allenata: Germania (settembre 2023-luglio 2026)
- Ultima squadra allenata: Portogallo (gennaio 2023-luglio 2026)
- Ultima squadra allenata: Croazia (ottobre 2017-luglio 2026)
- Ultima squadra allenata: Uruguay (maggio 2023-giugno 2026)
- Ultima squadra allenata: Olanda (dal 2023 a giugno 2026)
- Ultima squadra allenata: Liverpool (maggio 2024-maggio 2026)
- Ultima squadra allenata: Newcastle (agosto 2021-luglio 2026)
- Ultima squadra allenata: Belgio (da gennaio 2025 a luglio 2026)
- Ultima squadra allenata: Athletic Club (luglio 2022-giugno 2026)
- Ultima squadra allenata: Fiorentina (novembre 2025-giugno 2026)
- Ultima squadra allenata: Atalanta (novembre 2025-giugno 2026)
- Ultima squadra allenata: Al-Ittihad (ottobre 2025-giugno 2026)
- Ultima squadra allenata: Fiorentina (da luglio a novembre 2025)
- Ultima squadra allenata: Juventus (luglio 2024-marzo 2025)
- Ultima squadra allenata: Tottenham (da febbraio a marzo 2026)
- Ultima squadra allenata: Pisa (da giugno 2025 a febbraio 2026)
- Ultima squadra allenata: Verona (da giugno 2024 a febbraio 2026)
- Ultima squadra allenata: Modena (da giugno 2025 a maggio 2026)
- Ultima squadra allenata: Parma (giugno 2022 - febbraio 2025)
- ultima squadra allenata: Lecce (marzo 2024-novembre 2024)
- Ultima squadra allenata: Sampdoria (da dicembre 2024 ad aprile 2025)
- Ultima squadra: Inter Miami (da novembre 2024 ad aprile 2026)
- Ultima squadra allenata: Feyenoord (febbraio 2025-giugno 2026)
- Ultima squadra allenata: Ferencvaros (gennaio 2025-maggio 2026)
- Ultima squadra allenata Azerbaigian (da giugno 2024 a settembre 2025)
- Ultima squadra allenata: Inghilterra (settembre 2016-luglio 2024)
- Ultima squadra allenata: Al-Ittihad (luglio 2024- settembre 2025)
- Ultima squadra allenata: River Plate (agosto 2024-febbraio 2026)
- Ultima squadra allenata: Panathinaikos (ottobre 2025-maggio 2026)
- Ultima squadra allenata: Milan Futuro (febbraio 2025-giugno 2026)