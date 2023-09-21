 Gli allenatori svincolati liberi sul mercato | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Gli allenatori svincolati liberi sul mercato: Kily González ufficiale all'Inter Miami

Calciomercato fotogallery
35 foto
©Getty

Kily González allenerà Messi: è il nuovo allenatore dell'Inter Miami. Vieira è il nuovo ct del Senegal. La Scozia riparte dall'ex Monaco Sebastien Pocognoli. L'allenatore belga, che era svincolato, sarà il ct scozzese per i prossimi due anni. Ma sono ancora molti gli allenatori senza una squadra, da Conte e Guardiola fino a Howe e Slot. Qui i principali allenatori liberi sul mercato

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Yildiz si opera: quali e quante partite salta

JUVENTUS

Kenan Yildiz dovrà fermarsi per circa tre mesi dopo il problema al piede sinistro accusato contro...

15 foto

Tutte le maglie della Premier League 2026/27

LE FOTO

E' iniziata la nuova Premier League, campionato da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming...

50 foto

Ufficiale: Noah Atubolu all'Eintracht Francoforte

Calciomercato

Ufficiali due colpi all'estero: all'Eintrach Francoforte arriva il portiere Noah Atubolu, Mamadou...

133 foto

Carrarese, ufficiale l'arrivo di Pizzignacco

Calciomercato

La Carrarese prende in prestito dal Monza il portiere Pizzignacco. Colpo Padova, arriva Gabriele...

159 foto

Europa League, le formazioni tipo delle 36 squadre

Europa League

Terminate le qualificazioni, l'Europa League 2026/27 può iniziare. Milan e Juventus, le due...

36 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Lazio, idea Zhegrova della Juve: primi contatti

    Calciomercato

    La Lazio ha iniziato a muoversi per Edon Zhegrova. Il club biancoceleste ha avviato i primi...

    Kean, manca ancora accordo Fiorentina-Como

    Calciomercato

    Non c'è ancora l'accordo definitivo tra la Fiorentina e il Como per la cessione di Moise Kean....

    Il Lecce avvia azioni legali contro Banda

    caso banda

    Nuovi scenari nel caso Banda-Lecce, questa volta con la giustizia di mezzo. Il club...