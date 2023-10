Tanti i messaggi di congratulazioni sui social per il trionfo di Leo Messi, vincitore a Parigi del suo ottavo Pallone d'Oro in carriera. Dall'Argentina e dall'Inter Miami, ma anche dalle sue vecchie squadre di club e da colleghi-amici come Neymar e Di Maria

VIDEO. IL MOMENTO DELLA PREMIAZIONE - LE FOTO PIU' BELLE