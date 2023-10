Dal Theatre du Chatelet di Parigi, la cerimonia di assegnazione del Ballon d'Or 2023. Leo Messi è il grande favorito e punta a conquistare l'ottavo trofeo in carriera. Da assegnare anche il Trofeo Kopa al miglior giocatore under 21 e il Trofeo Yashin al miglior portiere. La cerimonia in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con ospite d'eccezione Fabio Cannavaro, l'ultimo italiano che ha vinto il trofeo. Qui la diretta con tutti gli aggiornamenti live

LA CLASSIFICA DEL PALLONE D'ORO