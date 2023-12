Lukaku ha ricevuto il primo cartellino rosso nei top 5 campionati europei dopo 388 partite giocate. Numeri da record per il belga, che era il secondo in Europa nella speciale classifica guidata da Thomas Muller. Tra i giocatori di Serie A, in vetta ci sono due compagni di squadra di Lukaku: ecco la top 20 dei più "buoni"

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'