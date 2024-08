La mancata convocazione per l'amichevole col Brest, le parole inequivocabili di Thiago Motta: "Chiesa è rimasto fuori per motivi di mercato. Decisione già presa, niente da aggiungere. Siamo stati chiari: abbiamo dei giocatori bravi, abituati a giocare con continuità e forse altrove potrebbero. La società sta cercando delle soluzioni per loro e anche loro dovrebbero farlo per il bene di tutti"