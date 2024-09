Buon viaggio Totò

Salvatore Schillaci è morto questo mercoledì a 59 anni dopo una lunga malattia. E' stato l'eroe delle Notti Magiche di Italia '90. Suo compagno di squadra (in quella Nazionale di Azeglio Vicini come nella Juventus, dal 1989 al 1992) è stato Giancarlo Marocchi che l'ha voluto ricordare così per Sky Sport Insider