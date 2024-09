I proprietari della Roma hanno concluso l'affare per acquisire le quote di maggioranza dell'Everton, una delle società più ricche di storia del calcio inglese. La sponda blu di Liverpool sta vivendo un brutto periodo nelle ultime stagioni, ma la famiglia Friedkin conta di riuscire a rilanciare il club a partire dal nuovo impianto, che rimpiazzerà Goodison Park dal 2025. I profitti e gli sponsor della Premier avranno la precedenza sulle ambizioni dei giallorossi Serie A? A Roma se lo stanno chiedendo in tanti...