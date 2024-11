Il 30 giugno del 2002 si gioca la finale mondiale. Ronaldo il Fenomeno batte la Germania e il Brasile diventa Campione del Mondo. Quella però non è stata l’unica finale disputata quel giorno. La storia di una sfida affascinante ma poco conosciuta per decretare la nazionale più scarsa del pianeta inizia grazie all’Olanda e si conclude in uno stadio ad alta quota di un paese famoso per essere 'il più felice' della Terra