In Premier League abbiamo potuto osservarlo per quasi due stagioni al Crystal Palace: ha uno stile moderno e molto offensivo, perfetto per le difficoltà offensive del Genoa. Umanamente impeccabile, sempre pacato ed elegante. In panchina però ha mostrato un grande difetto: fa fatica a uscire dallo spartito tattico e a cambiare le sorti delle partite, soprattutto nelle situazioni di svantaggio. Rimane comunque un ottimo allenatore sulla singola stagione, perfetto per centrare la salvezza