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la storia

Beverly Hills e Champions League: la rivoluzione 'giovane' del 1992

Alfredo Corallo

L'intero cofanetto del mitico teen drama è già disponibile On Demand, ma dal 9 aprile andrà in onda tutti i giovedì alle 20.30 su Sky Serie (con tre episodi a settimana): la stessa collocazione che aveva all'epoca sulla tv generalista. Quando l'Italia era in piena Tangentopoli e il Milan degli olandesi 'battezzava' la neonata competizione continentale

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