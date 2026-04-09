Beverly Hills e Champions League: la rivoluzione 'giovane' del 1992

L'intero cofanetto del mitico teen drama è già disponibile On Demand, ma dal 9 aprile andrà in onda tutti i giovedì alle 20.30 su Sky Serie (con tre episodi a settimana): la stessa collocazione che aveva all'epoca sulla tv generalista. Quando l'Italia era in piena Tangentopoli e il Milan degli olandesi 'battezzava' la neonata competizione continentale