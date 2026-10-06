Neymar ha voluto rendere omaggio a Lionel Messi prima dell'ultima partita della Pulce con la maglia dell'Argentina in amichevole con il Benin. Il brasiliano scrive su Instagram: "Non è solo l'Argentina che ti ringrazia, il mondo ti ringrazia per tutto ciò che hai fatto per il calcio.". L'ultima partita di Messi con l'Albiceleste sarà in esclusiva, nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, oltre che in streaming su NOW , con prepartita da 00.30

Anche Neymar saluta Lionel Messi, che si prepara alla sua ultima recita con la maglia dell'Argentina (l'amichevole con il Benin, che sarà trasmessa in esclusiva nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, con prepartita a partire dalle 00.30). Su Instagram, O Ney ha scritto un messaggio per il suo ex compagno di squadra al Barcellona prima (dal 2013 al 2017) e al Psg poi (dal 2021 al 2023): "Chiunque ami il calcio ha goduto della tua presenza in questi anni... Oggi è l'ultima tua partita con la maglia della tua squadra, della tua nazione e spero che tu apprezzi ogni secondo, che tutti gli omaggi di oggi ti rendano felice. Non è solo l'Argentina che ti ringrazia, il mondo ti ringrazia per tutto ciò che hai fatto per il calcio. Grazie per avermi fatto amare ancora di più il calcio, è stato un onore aver giocato contro di te e ancora di più fare la storia al tuo fianco".