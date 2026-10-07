La nazionale del Benin è 89^nel ranking FIFA e nell’ultima Coppa d’Africa è arrivata agli ottavi di finale.
Argentina-Benin, l'ultima partita di Messi LIVE su Sky Sport all'1
È la notte dell'ultimo tango, è la notte dell'addio di Leo Messi alla nazionale argentina. Un lunga festa di sport e tante emozioni, con ampio show pre partita e poi l'amichevole contro il Benin. Leo è arrivato in lacrime sul bus della squadra. Si gioca all'1 di notte, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
FORMAZIONI UFFICIALI
ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Lautaro, Julian Alvarez. Ct. Scaloni
BENIN (4-3-3) in attesa di ufficialità: Koffi; Kabore, Djiga, Tapsoba, Koassi; A. Tapsoba, Dokou, Ahlinvi; Doussou, Mounié, Savanier. Ct. Rohr
Borghi-Condò in telecronaca per l'ultimo tango di Leo
La telecronaca della partita sarà affidata a Stefano Borghi, insieme a lui Paolo Condò! Vi ricordiamo ancora l'appuntamento: live all'1 - questa notte - su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW! Pre partita Sky tra poco, a mezzanotte e mezza.
Che show per Leo! Attesi fuochi d'artificio e uno spettacolo di droni
Non solo calcio, lacrime e saluti, quella di Messi è una giornata ricca di spettacoli dal vivo con una grande festa in programma fuori dallo stadio. Dopo l'apertura dei cancelli delle 16 (le 21 italiane), i festeggiamenti pre-partita sono stati animati da una serie di artisti argentini: Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q´Lokura e Damas Gratis, Fabio Santana canterà l'inno nazionale. Gaspar Benegas si esibirà durante l'intervallo, mentre i festeggiamenti post-partita includeranno uno spettacolo di droni, fuochi d'artificio, altra musica e — scrivono in Argentina — un'esibizione a sorpresa post gara.
Messi in lacrime nell'arrivo col bus allo stadio
La prima di tante tante lacrime che veranno versate questa sera. Non siete emozionati anche voi?
Neymar e l'omaggio a Messi: "Tutto il mondo ti ringrazia per quello che hai fatto"
Neymar ha voluto rendere omaggio a Lionel Messi prima dell'ultima partita della Pulce con la maglia dell'Argentina. Il brasiliano scrive su Instagram: "Non è solo l'Argentina che ti ringrazia, il mondo ti ringrazia per tutto ciò che hai fatto per il calcio."
'Tutto il mondo ti ringrazia per quello che hai fatto': la dedica di Neymar a MessiVai al contenuto
Una folla tutta per Leo
Sono attese oltre 85mila persone per assistere all'ultima partita di Messi con la maglia dell'Albiceleste. Dopo 20 anni di pura magia, 125 gol e sei titoli indimenticabili, il capitano chiuderà una carriera senza precedenti con la nazionale argentina.
La formazione dell'Argentina dovrebbe essere questa, c'è anche Lautaro
• ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Lautaro, Julian Alvarez. Ct. Scaloni
Dentro al Monumental
I tifosi sono corsi dentro lo stadio appena sono stati aperti i cancelli. C'è enorme attesa per l'addio di Leo
Biglietti polverizzati e fan zone fuori dallo stadio
L'attesa per la partitissima dell'addio di Leo è, ovviamente, altissima. Come riportato da Olé, i biglietti sono andati polverizzati in pochi istanti. Nel giro di qualche secondo, molti utenti registrati sul sito valido per l'acquisto si sono trovati incolonnati in una "coda" virtuale di oltre un'ora. Va da sé: chi non è riuscito a collegarsi immediatamente ha trovato tutti i posti esauriti.
Goycochea para i rigori ai tifosi fuori dallo stadio e tanto altro ancora
Proprio per la grande attesa di pubblico, era già stata programmata una gigantesca fan zone a due passi dal Monumental nella Ciudad Universitaria. Maxi schermo per seguire l'ultima di Leo, con tanto di evento musicale e gastronomico, gonfiabili giganti e personaggi in costume che richiameranno la storia di Messi con la nazionale. Per di più, sono stati allestiti anche vari giochi, tra cui una postazione per tirare i rigori con un portiere d'eccezione, quel Sergio Goycochea che noi italiani, ahinoi, conosciamo molto bene dai tempi della semifinale del Mondiale 1990.
Benin, chi sono gli avversari e il momento dell'Argentina
La nazionale di Scaloni è reduce da due amichevoli nella sosta (tutte live su Sky), dove prima ha travolto la Bolivia per 4-0, quindi il Burkina Faso per 7-0. Dall'altra parte ci sarà il Benin, nazionale africana allenata da Gernot Rohr, reduce da una vittoria per 2-1 contro la Mauritania nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa.
Il centravanti del Benin ha deciso di pagarsi personalmente il viaggio
Steve Mounié è il capitano e centravanti titolare del Benin: con 23 reti in 68 gare è anche il miglior marcatore nella storia della nazionale. Gioca in Germania con l’Augsburg, ma è infortunato. Eppure, il classe ’94 non ne voleva sapere di restare a casa. Pur di essere al Monumental ha deciso di pagarsi personalmente il viaggio.
Sulla panchina del Benin c'è Gernot Rohr, che ha già affrontato Messi due volte alla guida della Nigeria e nel 2017 riuscì anche a battere l’Argentina. Da allenatore della Nigeria l’ha affrontata due volte, con esiti opposti e con un ricordo rimasto particolarmente nitido: nel 2017 la vittoria per 4-2 nell’amichevole di Krasnodar, l’anno successivo la sconfitta per 2-1 ai Mondiali di Russia. In quella serata fu proprio Messi a segnare il primo gol dell’Argentina.