Argentina-Benin, l'ultima partita di Messi LIVE su Sky Sport all'1

È la notte dell'ultimo tango, è la notte dell'addio di Leo Messi alla nazionale argentina. Un lunga festa di sport e tante emozioni, con ampio show pre partita e poi l'amichevole contro il Benin. Leo è arrivato in lacrime sul bus della squadra. Si gioca all'1 di notte, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

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