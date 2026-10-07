Un gol “alla Messi” nella notte dell’addio di Messi alla nazionale. Il modo migliore probabilmente per candidarsi a erede di quella maglia, che ora cerca un nuovo idolo in grado di accendere nuovamente il popolo argentino con le sue giocate. Di sicuro Nico Paz ha tutte le carte in regola, e l’ha dimostrato con un gol (quello del provvisorio 2-0 al Benin) nella serata in cui gli occhi di tutti erano puntati su Messi, ma era anche inevitabile pensare al futuro. Che poi il gol arrivi proprio su passaggio di Messi è forse un ulteriore segnale, come una sorta di passaggio di testimone. Leo lo innesca trovandolo al limite dell’area e Nico Paz non ci pensa due volte: sinistro a giro immediato per piazzare la palla nell’angolino lontano, uno di quei gol che Messi ha ripetuto tante volte in carriera. Poi, inevitabile, l'abbraccio dei compagni con Nico Paz che va a cercare quello più speciale: l'abbraccio di Leo.