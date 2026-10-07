Una notte che è già nella storia: al Monumental Lionel Messi gioca la sua ultima partita con la maglia dell'Argentina. Leo è ovunque, sugli spalti, sulle bandiere, sulle maglie e nei cori di un popolo intero pronto a salutare il suo capitano. L'ultimo tango con la Selección è nell'amichevole contro il Benin, in diretta su Sky Sport Calcio. Di seguito tutte le immagini dell'ultimo tango di Lionel

L'ADDIO DI MESSI LIVE