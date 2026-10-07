Una notte che è già nella storia: al Monumental Lionel Messi gioca la sua ultima partita con la maglia dell'Argentina. Leo è ovunque, sugli spalti, sulle bandiere, sulle maglie e nei cori di un popolo intero pronto a salutare il suo capitano. L'ultimo tango con la Selección è nell'amichevole contro il Benin, in diretta su Sky Sport Calcio. Di seguito tutte le immagini dell'ultimo tango di Lionel
- Il Monumental saluta Messi. Bandiere, maglie, cori e lacrime: un popolo intero accompagna Messi nel suo ultimo tango con l'Argentina. Una notte che Buenos Aires, e tutto il Mondo, vorrebbe non finisse mai. "Per un'altra notte come questa darei la vita", cantava Soledad Pastorutti ma un'altra notte come questa non ci sarà
- Il Monumental, che può accogliere oltre 80mila persone, si veste per salutare il suo capitano
- Di Messi ce ne sono tanti al Monumental, in tutte le forme e in tutti i colori. Ma quello vero sta arrivando allo stadio sul pullman dell'Argentina
- Ed ecco le prime immagini di Messi nel suo ultimo tango con l'Argentina: dal pullman guarda la fiumana di tifosi correre accanto a lui e si commuove. l'emozione è già altissima ma la notte del Monumental è appena cominciata
- Ma per le emozioni sul campo c'è ancora da aspettare. La festa comincia fuori dal Monumental...
- Da fuori a dentro il Monumental: sugli spalti iniziano a comparire i primi dettagli della coreografia dedicata a Messi. Il messaggio è semplice e dice già tutto: "Grazie di tutto"
- Tante le foto al Monumental che ritraggono Messi accanto all'altro grande idolo del popolo argentino che non verrà mai dimenticato: Diego
- Presente in tribuna, ovviamente, tutta la famiglia di Messi. Dalla moglie Antonela Roccuzzo ai tre figli e la madre Celia Cucittini
- E adesso occhi solo sul campo: l'ingresso di Leo Messi per l'ultimo riscaldamento con la maglia dell'Argentina
- Il Ct Scaloni prova (senza riuscirci) a trattenere le lacrime. E siamo solo all'ingresso in campo...
- Tutte le fotocamere del mondo sono su di lui
- E Leo prova le punizioni...
- Preparatevi allo spettacolo del Monumental...
- Una '10' enorme sul campo del Monumental
- Leader fino alla fine... Gasa i compagni anche prima dell'amichevole contro il Benin
- L'ingresso 'dei Messi' in campo: insieme a papà Leo, anche i tre figli
- E il Monumental si accende: spettacolari fuochi d'artificio illuminano la notte di Buenos Aires
- Tutti abbracciati: è il momento dell'inno argentino
- Brividi (e tante lacrime)
- Sarà una serata molto lunga per Scaloni che scoppia in lacrime anche durante l'inno
- C'è anche tempo per alcuni doni da parte del Benin che avrà l'onore di essere stato protagonista nell'ultima di Leo con l'Argentina