 MESSI saluta con Argentina-Benin: le foto dell'ultima partita | Sky Sport
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Messi, Argentina-Benin l'ultimo tango: le foto LIVE

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Una notte che è già nella storia:  al Monumental Lionel Messi gioca la sua ultima partita con la maglia dell'Argentina. Leo è ovunque, sugli spalti, sulle bandiere, sulle maglie e nei cori di un popolo intero pronto a salutare il suo capitano. L'ultimo tango con la Selección è nell'amichevole contro il Benin, in diretta su Sky Sport Calcio. Di seguito tutte le immagini dell'ultimo tango di Lionel

L'ADDIO DI MESSI LIVE

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