Messi, gol su rigore in Argentina-BeninVIDEO
Nel video la rete su rigore di Messi al 71’ di Argentina-Benin: è il 126° gol di Leo con la maglia albiceleste, festeggiato da tutti i compagni in campo
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