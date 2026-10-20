La Commissione disciplinare della Federcalcio turca ha emesso una squalifica di 45 giorni per 147 dirigenti , attuali ed ex, di vari club, per aver violato le norme sul calcioscommesse . Lo riporta la Reuters. Il provvedimento fa parte di un'ampia indagine sul gioco d'azzardo nel calcio turco: la Commissione disciplinare ha imposto le sanzioni dopo aver esaminato le posizioni di 448 dirigenti, segnalati dalla Federazione con l'accusa di aver effettuato scommesse durante il loro mandato nelle rispettive società . La Commissione avrebbe accertato che 147 dei 448 soggetti coinvolti avrebbero violato le regole sulle scommesse, comminando una squalifica di 45 giorni che impedisce ai dirigenti di svolgere qualsiasi funzione sportiva per l'intera durata del periodo di sospensione.

Turchia, sempre più controlli sulle scommesse

Secondo quanto riporta la Reuters, tra i dirigenti sanzionati ci sarebbe anche Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor, squadra che milita nella Super Lig (la prima divisione in Turchia). Per i restanti 301 casi, la commissione non ha adottato alcun provvedimento, ritenendo insufficienti gli elementi per un'azione disciplinare. A settembre, la Federcalcio turca (TFF) aveva reso noto di aver sospeso in via provvisoria 448 dirigenti, attuali ed ex, che negli ultimi cinque anni avevano ricoperto ruoli in club che giocavano nelle prime due divisioni del campionato turco. All'epoca, la federazione aveva dichiarato che le persone segnalate erano state ritenute colpevoli di aver piazzato scommesse mentre ricoprivano incarichi all'interno delle rispettive società. La Federcalcio turca ha intensificato i controlli sulle scommesse in seguito a uno scandalo che, l'anno scorso, ha scosso il calcio turco: nell'ambito di tale indagine, la Federazione aveva già sospeso 149 arbitri e 1.024 calciatori per periodi di varia durata.