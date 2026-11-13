Mauricio Pochettino si commuove durante la conferenza stampa per salutare la nazionale statunitense dopo l'annuncio ufficiale del suo passaggio al Manchester United. "È stata la decisione più difficile della mia carriera", ha spiegato l'argentino che inizierà la sua nuova avventura con i Red Devils il prossimo 18 novembre dopo le sfide con Haiti GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

È stata la giornata di Mauricio Pochettino. Venerdì 13 novembre è arrivata, infatti, l'ufficialità dell'argentino come nuovo allenatore del Manchester United ma lasciare la nazionale statunitense non è stato semplice. Lo ha raccontato lo stesso argentino in conferenza stampa, dove è scoppiato in lacrime parlando del suo addio agli USA. Nonostante il contratto con la federazione statunitense fino al 2030, Pochettino ha scelto di tornare in Premier League per sostituire l'esonerato Michael Carrick. Per liberarlo, secondo Sky Sports, lo United ha versato circa 7,4 milioni di sterline (quasi 9 milioni di euro). L'argentino ha firmato un contratto fino al 2029 e inizierà la sua nuova avventura il prossimo 18 novembre dopo aver guidato gli Usa nelle ultime due partite contro Haiti. L'esordio sulla panchina dei Red Devils sarà domenica 22 novembre ad Anfield contro il Liverpool, nel match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, come tutta la Premier League.

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Pochettino: "La decisione più difficile della mia carriera" A testimonianza della difficile scelta di lasciare gli Usa, ci sono le parole (e le lacrime) di Pochettino in conferenza stampa: "È stata la decisione più difficile della mia carriera. Quando arrivano questi momenti non è mai facile prendere una decisione. Sono davvero entusiasta per quello che mi aspetta ma ora dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite". Pochettino ha poi rivelato di aver parlato con i giocatori e lo staff della nazionale prima dell'annuncio: "Sono stati molto comprensivi e mi hanno sostenuto". E sul nuovo incarico ha preferito rimandare ogni discorso: "Avrò tempo la prossima settimana per parlare del Manchester United. Ora sono concentrato soltanto sugli Stati Uniti".

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