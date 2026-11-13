Germania, Tresoldi lascia il ritiro dell'U21 dopo un colpo alla testa: le newsgermania
Nicolò Tresoldi salterà gli impegni della nazionale tedesca U21 contro Belgio e Croazia. L'attaccante ha subito un colpo alla testa durante l'allenamento e per motivi precauzionali ha lasciato il ritiro. Le news
Solo un po' di spavento e stop precauzionale: Nicolò Tresoldi ha lasciato il ritiro dell'U21 tedesca dopo un colpo alla testa subito in allenamento. Torna quindi a casa a scopo precauzionale (come prevedono anche i protocolli in questi casi) e salterà gli impegni contro Belgio e Croazia. Durante un'esercizio in allenamento, Tresoldi si è scontrato con Hendry Blank, che come il bomber del Bruges ha lasciato la Nazionale. Il Ct dell'Under 21 tedesca Di Salvo ha spiegato la dinamica dell'infortunio: "È successo durante un calcio piazzato. Nicolò è saltato di testa – credo abbia persino segnato – ma poi si è scontrato con Hendry. Un duro scontro testa contro testa che ha lasciato entrambi a terra, con conseguente mal di testa. Stanno bene, ma quando si tratta di colpi alla testa non possiamo correre alcun rischio. Di fatto, non sono in grado di giocare; speriamo che possano tornare a disposizione almeno dopo la sosta per le nazionali"
Inizio di stagione super e l'Italia non molla...
Uno stop precauzionale che non dovrebbe compromettere il ritorno dopo la sosta per le nazionali. In un avvio di stagione super per Nicolò Tresoldi: 8 gol in campionato, 5 in Champions di cui ben tre contro l'Inter a San Siro, quasi un derby per lui che è sempre stato milanista. Dovrà rimandare il record di gol con l'U21 della Germania, mentre l'Italia continua a sperare di poterlo convincere a indossare la maglia azzurra della Nazionale maggiore, come ha confermato lo stesso Ct Mancini nei giorni scorsi: "Ci ho parlato, è nato in Italia e di papà italiano, secondo me ci sono possibilità".