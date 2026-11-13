Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Germania, Tresoldi lascia il ritiro dell'U21 dopo un colpo alla testa: le news

germania

Nicolò Tresoldi salterà gli impegni della nazionale tedesca U21 contro Belgio e Croazia. L'attaccante ha subito un colpo alla testa durante l'allenamento e per motivi precauzionali ha lasciato il ritiro. Le news

SUL 'CARRO' DI TRESOLDI: A CHI SERVIREBBE IN SERIE A

Solo un po' di spavento e stop precauzionale: Nicolò Tresoldi ha lasciato il ritiro dell'U21 tedesca dopo un colpo alla testa subito in allenamento. Torna quindi a casa a scopo precauzionale (come prevedono anche i protocolli in questi casi) e salterà gli impegni contro Belgio e Croazia. Durante un'esercizio in allenamento, Tresoldi si è scontrato con Hendry Blank, che come il bomber del Bruges ha lasciato la Nazionale.  Il Ct dell'Under 21 tedesca Di Salvo ha spiegato la dinamica dell'infortunio: "È successo durante un calcio piazzato. Nicolò è saltato di testa – credo abbia persino segnato – ma poi si è scontrato con Hendry. Un duro scontro testa contro testa che ha lasciato entrambi a terra, con conseguente mal di testa. Stanno bene, ma quando si tratta di colpi alla testa non possiamo correre alcun rischio. Di fatto, non sono in grado di giocare; speriamo che possano tornare a disposizione almeno dopo la sosta per le nazionali"

Inizio di stagione super e l'Italia non molla...

Uno stop precauzionale che non dovrebbe compromettere il ritorno dopo la sosta per le nazionali. In un avvio di stagione super per Nicolò Tresoldi: 8 gol in campionato, 5 in Champions di cui ben tre contro l'Inter a San Siro, quasi un derby per lui che è sempre stato milanista. Dovrà rimandare il record di gol con l'U21 della Germania, mentre l'Italia continua a sperare di poterlo convincere a indossare la maglia azzurra della Nazionale maggiore, come ha confermato lo stesso Ct Mancini nei giorni scorsi: "Ci ho parlato, è nato in Italia e di papà italiano, secondo me ci sono possibilità". 

Vedi anche

Mancini: "Fiducioso per Tresoldi in azzurro"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

De Bruyne, CDK e non solo: tutti i gol del giovedì

highlights

Sono 21 in totale i gol da gustare nel giovedì sera di Nations League: dalla grande vittoria...

L'errore di Donnarumma nella serata degli applausi

video

Luci a San Siro per l'Italia di Mancini. Un po' più di ombre per Donnarumma. La serata era...

Italia ai quarti di Nations se...: le combinazioni

le combinazioni

Italia e Belgio si giocheranno l'accesso ai quarti di Nations League all'ultima giornata del...

Frattesi: "Se Pio cambia gli metto mani addosso"

Nations League

Prosegue anche in Nazionale il momento d'oro del centrocampista della Lazio: "Ho fatto gol in...

Mancini: "Grande gara, Pio? Può battere Gigi Riva"

Nations League

Il Ct analizza, soddisfatto, il successo contro la Francia: "I ragazzi hanno fatto una bella...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE