Nel corso della goleada dell'Argentina contro il Costa Rica, il "Dibu" Martínez è stato protagonista di un siparietto divertente con l'ex attaccante Maxi Lopez, che si trovava a bordo campo per commentare il match, dicendogli: "Quel gol tu non lo avresti fatto". Di fronte alla battuta, l'ex Milan, Samp e Torio è scoppiato a ridere rispondendo: "Mi stai prendendo in giro?", scatenando risate nella diretta che sono diventate subito virali sui social

Nel corso della partita stravinta 7-0 dell'Argentina contro il Costa Rica, il "Dibu" Martínez ha catturato l'attenzione di tutti non solo per le sue parate, ma anche per una battuta che è subito diventata virale sui social. Approfittando della vicinanza alla posizione in cui Maxi Lopez – vecchia conoscenza del calcio italiano - seguiva il match a bordo campo per impegni televisivi, il portiere non ha perso l'occasione per prenderlo in giro, dicendogli ironicamente: "Quel gol tu non lo avresti fatto". La reazione dell'ex attaccante non si è fatta attendere: spiazzato e divertito, l’ex Catania, Samp, Milan e Torino è esploso esclamando: "Mi stai prendendo in giro?", lamentando che fosse già la seconda volta che il portiere lo punzecchiava in quel modo. Un siparietto davvero simpatico.