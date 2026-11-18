L' Argentina chiude l'anno solare travolgendo 7-0 il Costa Rica in amichevole all'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba. Nel segno del "dopo Messi" (con la maglia numero 10 lasciata ancora vacante da Scaloni), a rubare la scena è stata la spettacolare staffetta tra Nico Paz e Franco Mastantuono , autori di una doppietta a testa. Nel primo tempo si mette in mostra Nico Paz: il giocatore del Como sblocca il match all'8' e firma il 3-0 al 38', trascinando la squadra sul 4-0 all'intervallo (completato dalla doppietta di Julian Alvarez). Per Paz sono 5 gol nelle ultime 5 amichevoli con l'Albiceleste.

La staffetta: Nico Paz lascia il posto a Mastantuono, altra doppietta

La ripresa, ivece, è tutta di Mastantuono. Subentrato proprio a Nico Paz, il giovane talento della Fiorentina entra e segna subito al 48' su assist di Perrone, per poi calare il definitivo 7-0 all'88' (dopo il gol di Mac Allister). La serata ha regalato anche il debutto in nazionale maggiore per il difensore del Parma Mariano Troilo e il record di clean sheet (47) per Emiliano "Dibu" Martínez, che eguaglia Sergio Romero. Sono invece rimasti in panchina i tre romanisti Soulé, Castro e Balerdi.