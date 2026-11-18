Un emozionato Walter Samuel ha lasciato l'Argentina dopo otto anni nello staff di Lionel Scaloni. Come pubblicato dalla nazionale sui social, l'ex difensore di Roma e Inter ha salutato la Selección al termine dell'amichevole contro la Costa Rica. Una maglia con il suo storico soprannome, "El Muro", tanti applausi e la commozione di Scaloni: "Siete stati la mia seconda famiglia, sono stati anni spettacolari". Guarda il VIDEO qui sotto

Anche i "duri" si emozionano. Lo dimostra il video pubblicato dall'Argentina per salutare Walter Samuel che lascia la Nazionale dopo otto anni al fianco di Lionel Scaloni. Al termine della vittoria per 7-0 contro la Costa Rica, l'ex difensore di Roma e Inter ha ricevuto l'omaggio dei giocatori e della federazione nello spogliatoio tra cori, una targa e due maglie celebrative, una delle quali con il numero 13 e la scritta "El Muro". Visibilmente commosso anche Scaloni mentre Samuel ha ringraziato tutti: "Sono stati anni spettacolari. Non mi voglio emozionare troppo. Grazie a Leo per l'opportunità: siete stati la mia seconda famiglia". Si chiude così un'avventura iniziata nel 2018 che ha portato un Mondiale, due Copa America e una Finalissima.