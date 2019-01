Il difensore del Real Madrid ha appena tagliato il traguardo delle 100 reti in carriera. Un’impresa considerando il ruolo, ma non è il primo giocatore in posizione arretrata ad arrivare in tripla cifra. Il capitano dei Blancos è infatti 11° in questa speciale classifica, a -8 gol dalla top 10. Il difensore più letale sotto porta è stato Koeman e c’è ancora un giocatore in attività nei primi dieci classificati…

