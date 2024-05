Dopo lo scudetto vinto (e festeggiato) Inzaghi potrebbe fare un po' di turnover: in porta c'è Audero. A centrocampo spazio a Dumfries, all'ex Frattesi e ad Asslani. Dimarco recupera dall'affaticamento al polpaccio, ma dovrebbe partire dal 1' Carlos Augusto. In attacco possibile chance per Sanchez (favorito su Arnautovic) accanto a Lautaro. Ballardini si gioca le ultime chance salvezza col ritorno di Laurientè dalla squalifica. Match in programma sabato 4 maggio alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW