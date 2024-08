Kompany, la quinta scelta contro lo scetticismo bavarese

C'è grande curiosità attorno al nuovo allenatore del Bayern, arrivato dopo i mancati accordi con Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Hans Flick (e non solo...). Da giocatore è stato una colonna del City di Guardiola, da allenatore per ora nel curriculum ha solo una promozione/retrocessione col Burnley. Basterà per far bene in Baviera? Scopriamolo assieme, iniziando dall'esordio in Coppa di Germania (questo venerdì 16 agosto in casa dell'Ulm, diretta dale 20.45 su Sky Sport Calcio)