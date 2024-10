Con la doppietta all'Empoli, Davide Frattesi conferma la sua incredibile capacità di vedere la porta: pochi centrocampisti in Europa hanno segnato come lui in questa stagione tra club e Nazionale, e se consideriamo solo quelli "puri" l'interista non ha praticamente rivali nei top 5 campionati europei. Dal giorno del suo esordio in A, solo 4 centrocampisti (tra cui il suo compagno Calhanoglu) hanno fatto più gol di lui in Italia: e se non contiamo i rigori...

"PARADOSSO" FRATTESI: L'ANALISI A SKY CALCIO CLUB