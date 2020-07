1/9

10. ATALANTA: 7 vittorie di fila (dall'8 febbraio 2020; striscia ancora aperta)

Una serie interrotta solo dal lockdown, pausa forzata di cui la squadra di Gasperini sembra non aver risentito. Ritmo e meccanismi ritrovati subito, e così alle 3 vittorie infilate prima dello stop al campionato (contro Fiorentina, Roma e Lecce), si sono aggiunte le 4 alla ripresa (Sassuolo, Lazio, Udinese, Napoli). Per un totale di 23 gol fatti (oltre 3 a gara, in media). Considerando anche il doppio impegno di Champions con il Valencia, l'Atalanta da 9 gare di fila sa solo vincere