La Juve rischia di continuare a perdere pezzi. Ai forfait di Emre Can (infortunatosi contro il Milan) e Chiellini - entrambi non convocati per l'andata con l'Ajax ma si spera a disposizione per il ritorno - si potrebbe aggiungere l'infortunio muscolare occorso a Matuidi durante la sfida dell'Amsterdam Arena. Il francese si è fermato al minuto 72' nel corso di un contropiede dei padroni di casa ed è stato costretto ad uscire, lasciando il posto a Paulo Dybala. Per Matuidi si tratta di un problema muscolare al polpaccio destro, che sarà da valutare in vista della gara di ritorno con gli olandesi, anche se lo stesso francese ha provato a tranquillizzare tutti a fine partita. "Tutto bene, state tranquilli", ha pronunciato nella zona mista dello stadio olandese al termine della partita.

Le assenze a centrocampo di Emre Can e Matuidi costringeranno Allegri a impiegare ancora Pjanic e Bentancur che ad Amsterdam hanno giocato 93'. C'è da considerare però che Khedira, subentrato a Bernardeschi al 90', è fresco e contro la Spal può garantire la sua presenza.