Alla terza presenza ufficiale in maglia Lione, Lois Openda trova il gol: l'ex Juve sblocca l'andata del playoff di Champions League contro il Fenerbahce (finito 1-1) con un colpo di testa al termine di un'azione confusa. Per il belga, che con i bianconeri ha vissuto una stagione molto difficile con soli due gol segnati, un'esultanza ricca di rabbia e voglia di riscatto. Ricordiamo che Openda si è trasferito questa estate al Lione in prestito. Guarda il VIDEO

PLAYOFF CHAMPIONS, I RISULTATI DEL 18 AGOSTO