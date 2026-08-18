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Openda, gol durante Fenerbahce-Lione nell'andata dei playoff di Champions. VIDEO

Champions League
©IPA/Fotogramma

Alla terza presenza ufficiale in maglia Lione, Lois Openda trova il gol: l'ex Juve sblocca l'andata del playoff di Champions League contro il Fenerbahce (finito 1-1) con un colpo di testa al termine di un'azione confusa. Per il belga, che con i bianconeri ha vissuto una stagione molto difficile con soli due gol segnati, un'esultanza ricca di rabbia e voglia di riscatto. Ricordiamo che Openda si è trasferito questa estate al Lione in prestito. Guarda il VIDEO

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